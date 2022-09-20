В 4 сезоне сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» продолжается история о сотрудниках оперативной группы, которая занимается поиском беглецов. Герои идут по следу известных преступников из перечня самых разыскиваемых Бюро. Агент Джесс Лакруа наблюдает за профессиональной командой, члены которой работают под прикрытием. Напомним, в финале предыдущего сезона мошенница убивает состоятельную пару из Ист-Хэмптона, и команда пытается выяснить настоящую личность убийцы. В новом сезоне герои продолжат охотиться за теми, кто всеми силами старается избежать правосудия.