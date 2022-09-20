FBI: Most Wanted 2020, season 4

FBI: Most Wanted 16+
Original title Season 4
Season premiere 20 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"FBI: Most Wanted" season 4 description

В 4 сезоне сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» продолжается история о сотрудниках оперативной группы, которая занимается поиском беглецов. Герои идут по следу известных преступников из перечня самых разыскиваемых Бюро. Агент Джесс Лакруа наблюдает за профессиональной командой, члены которой работают под прикрытием. Напомним, в финале предыдущего сезона мошенница убивает состоятельную пару из Ист-Хэмптона, и команда пытается выяснить настоящую личность убийцы. В новом сезоне герои продолжат охотиться за теми, кто всеми силами старается избежать правосудия.

Series rating

7.3
Rate 20 votes
6.9 IMDb

FBI: Most Wanted List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Iron Pipeline
Season 4 Episode 1
20 September 2022
Taxman
Season 4 Episode 2
27 September 2022
Succession
Season 4 Episode 3
4 October 2022
Gold Diggers
Season 4 Episode 4
11 October 2022
Chains
Season 4 Episode 5
18 October 2022
Patent Pending
Season 4 Episode 6
15 November 2022
Karma
Season 4 Episode 7
22 November 2022
Appeal
Season 4 Episode 8
13 December 2022
Processed
Season 4 Episode 9
3 January 2023
False Flag
Season 4 Episode 10
10 January 2023
Crypto Wars
Season 4 Episode 11
24 January 2023
Black Mirror
Season 4 Episode 12
14 February 2023
Transaction
Season 4 Episode 13
21 February 2023
Wanted: America
Season 4 Episode 14
28 February 2023
Double Fault
Season 4 Episode 15
14 March 2023
Imminent Threat – Part Three
Season 4 Episode 16
4 April 2023
The Miseducation of Metcalf 2
Season 4 Episode 17
11 April 2023
Rangeland
Season 4 Episode 18
18 April 2023
Bad Seed
Season 4 Episode 19
25 April 2023
These Walls
Season 4 Episode 20
9 May 2023
Clean House
Season 4 Episode 21
16 May 2023
Heaven Falling
Season 4 Episode 22
23 May 2023
