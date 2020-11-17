Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

FBI: Most Wanted 2020, season 2

FBI: Most Wanted season 2 poster
Kinoafisha TV Shows FBI: Most Wanted Seasons Season 2
FBI: Most Wanted 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 15
Runtime 15 hours 0 minute
"FBI: Most Wanted" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» Джесс Лакруа и его подчиненные из оперативной группы продолжают поиски преступников, представляющих наибольшую угрозу для безопасности страны. К таким относятся серийные убийцы, хакеры, а также террористы. Джессу и его коллегам предстоит поймать группу ополченцев, которые ответственны за убийство подростков, найти Трэвиса Рассела, уже находящегося под следствием, а также задержать людей, которые напали на давнего армейского приятеля Кросби.

Series rating

7.3
Rate 20 votes
6.9 IMDb

FBI: Most Wanted List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Rampage
Season 2 Episode 1
17 November 2020
Rampage
Season 2 Episode 2
24 November 2020
Deconflict
Season 2 Episode 3
8 December 2020
Anonymous
Season 2 Episode 4
19 January 2021
The Line
Season 2 Episode 5
26 January 2021
Dysfunction
Season 2 Episode 6
9 February 2021
Winner
Season 2 Episode 7
2 March 2021
Vanished
Season 2 Episode 8
9 March 2021
One-Zero
Season 2 Episode 9
16 March 2021
Spiderwebs
Season 2 Episode 10
6 April 2021
Obstruction
Season 2 Episode 11
27 April 2021
Criminal Justice
Season 2 Episode 12
4 May 2021
Toxic
Season 2 Episode 13
11 May 2021
Hustler
Season 2 Episode 14
18 May 2021
Chattaboogie
Season 2 Episode 15
25 May 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more