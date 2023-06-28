Grown-ish 2018 - 2024, season 6

Season premiere 28 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Grown-ish" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Повзрослевшие» Дуг тратит все свои сбережения на раскрутку нового концертного тура и ставит Аарона в неудобное положение. Их дружба трещит по швам, в то время как долгожданное выступление с треском проваливается. Джуниор изо всех сил пытается сбалансировать свои приоритеты, разрываясь между старыми друзьями, новой девушкой и будущей карьерой. Но все эти стороны его жизни никак не хотят взаимодействовать между собой. Заара отказывается принимать Грейс в компании, и Джуниор встает перед выбором. Зои приезжает в Калифорнийский университет, чтобы провести время со своим парнем. 

Series rating

6.1
Rate 15 votes
6.6 IMDb

Grown-ish List of episodes

TV series release schedule
Shoot My Shot
Season 6 Episode 1
28 June 2023
Reachin' 2 Much
Season 6 Episode 2
5 July 2023
Ain't Nothing Like The Real Thing
Season 6 Episode 3
12 July 2023
Pretty Mess
Season 6 Episode 4
19 July 2023
Right My Wrongs
Season 6 Episode 5
26 July 2023
Savior Complex
Season 6 Episode 6
2 August 2023
Toxic
Season 6 Episode 7
9 August 2023
Family Fued
Season 6 Episode 8
16 August 2023
Let Go
Season 6 Episode 9
23 August 2023
Hussle & Motivate
Season 6 Episode 10
27 March 2024
Lost Ones
Season 6 Episode 11
3 April 2024
Get Rich or Die Tryin'
Season 6 Episode 12
10 April 2024
California Love
Season 6 Episode 13
17 April 2024
3 Peat
Season 6 Episode 14
24 April 2024
I Wish You Roses
Season 6 Episode 15
1 May 2024
Hard Times
Season 6 Episode 16
8 May 2024
What I Want
Season 6 Episode 17
15 May 2024
Grown
Season 6 Episode 18
22 May 2024
