В 3 сезоне сериала «Повзрослевшие» действие разворачивается вокруг начинающей студентки Зои Джонсон. Она была вынуждена уехать из родного городка, чтобы поступить в престижный университет. Теперь у нее есть много новых друзей, несколько врагов и даже два любимых парня, в отношениях с которыми ей необходимо разобраться. И как можно быстрее. Параллельно Зои ведет поиски работы, которая могла бы стать для нее чем-то большим, чем просто рутиной. Но найдя то, что ей было нужно, девушка совершенно забывает о других, не менее важных сторонах своей жизни...