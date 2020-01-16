Grown-ish 2018, season 3

Grown-ish season 3 poster
grown-ish
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 16 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 17
Runtime 8 hours 30 minutes
"Grown-ish" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Повзрослевшие» действие разворачивается вокруг начинающей студентки Зои Джонсон. Она была вынуждена уехать из родного городка, чтобы поступить в престижный университет. Теперь у нее есть много новых друзей, несколько врагов и даже два любимых парня, в отношениях с которыми ей необходимо разобраться. И как можно быстрее. Параллельно Зои ведет поиски работы, которая могла бы стать для нее чем-то большим, чем просто рутиной. Но найдя то, что ей было нужно, девушка совершенно забывает о других, не менее важных сторонах своей жизни...

6.1
Rate 15 votes
6.6 IMDb

Grown-ish List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Crunch Time
Season 3 Episode 1
16 January 2020
Damn
Season 3 Episode 2
23 January 2020
Close Friends
Season 3 Episode 3
30 January 2020
Thinkin Bout You
Season 3 Episode 4
6 February 2020
Gut Feeling
Season 3 Episode 5
13 February 2020
Real Life Sh*t
Season 3 Episode 6
20 February 2020
Doin' The Most
Season 3 Episode 7
27 February 2020
Age Ain't Nothing But A Number
Season 3 Episode 8
5 March 2020
Public Service Announcement
Season 3 Episode 9
21 January 2021
Hard Place
Season 3 Episode 10
28 January 2021
Alright
Season 3 Episode 11
4 February 2021
Water On Water On Water
Season 3 Episode 12
11 February 2021
No Halo
Season 3 Episode 13
18 February 2021
Know Yourself
Season 3 Episode 14
25 February 2021
Over My Head
Season 3 Episode 15
4 March 2021
All In Love Is Fair
Season 3 Episode 16
11 March 2021
Who Do You Love?
Season 3 Episode 17
18 March 2021
