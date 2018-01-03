В 1 сезоне сериала «Повзрослевшие» события разворачиваются вокруг старшей дочери главных героев «Черноватого» — Зои Джонсон. После окончания старшей школы девушка уезжает из родного дома и поступает в колледж, где находит новых друзей, меняет свое мировоззрение и впервые ощущает себя по-настоящему взрослой и независимой от семьи. Изначально Зои планирует стать модельером, однако впоследствии она меняет свое решение и увлекается социологией моды. Главная героиня даже не подозревает о том, сколько трудностей ждет ее впереди...