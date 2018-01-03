Grown-ish 2018, season 1

Season premiere 3 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Grown-ish" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Повзрослевшие» события разворачиваются вокруг старшей дочери главных героев «Черноватого» — Зои Джонсон. После окончания старшей школы девушка уезжает из родного дома и поступает в колледж, где находит новых друзей, меняет свое мировоззрение и впервые ощущает себя по-настоящему взрослой и независимой от семьи. Изначально Зои планирует стать модельером, однако впоследствии она меняет свое решение и увлекается социологией моды. Главная героиня даже не подозревает о том, сколько трудностей ждет ее впереди...

Series rating

6.1
Rate 15 votes
6.6 IMDb

Grown-ish List of episodes

Late Registration
Season 1 Episode 1
3 January 2018
Bitch, Don't Kill My Vibe
Season 1 Episode 2
3 January 2018
If You're Reading This, It's Too Late
Season 1 Episode 3
10 January 2018
Starboy
Season 1 Episode 4
17 January 2018
C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me)
Season 1 Episode 5
24 January 2018
Cashin' Out
Season 1 Episode 6
31 January 2018
Un-Break My Heart
Season 1 Episode 7
7 February 2018
Erase Your Social
Season 1 Episode 8
14 February 2018
Who Gon Stop Me
Season 1 Episode 9
28 February 2018
It's Hard Out Here for a Pimp
Season 1 Episode 10
7 March 2018
Safe and Sound
Season 1 Episode 11
14 March 2018
Crew Love
Season 1 Episode 12
21 March 2018
Back & Forth
Season 1 Episode 13
28 March 2018
