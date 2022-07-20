Grown-ish 2018, season 5

Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 20 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Grown-ish" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Повзрослевшие» продолжается история старшей дочери Джонсонов Зои, которая отправилась в колледж и быстро поняла, что не все идет по плану. История представляет собой современный взгляд на острые проблемы, с которыми сталкиваются как представители молодого поколения, так и преподаватели в сфере высшего образования. К Зои и Чарли, адъюнкт-профессору по маркетингу, присоединятся новые герои как в администрации, так и в студенческом сообществе. Напомним, в финале предыдущего сезона семья Джонсонов отправилась на выпускной Зои. Студенты собрались вместе, чтобы отметить получение дипломов.

Series rating

6.1
Rate 15 votes
6.6 IMDb

Grown-ish List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
This Is What You Came For
Season 5 Episode 1
20 July 2022
High Society
Season 5 Episode 2
27 July 2022
No New Friends
Season 5 Episode 3
3 August 2022
Look What U Started
Season 5 Episode 4
10 August 2022
You Don't Know Me
Season 5 Episode 5
17 August 2022
Frat Rules
Season 5 Episode 6
24 August 2022
Love on the Brain
Season 5 Episode 7
31 August 2022
Certified Lover Boy
Season 5 Episode 8
7 September 2022
It's a Vibe
Season 5 Episode 9
14 September 2022
Fool's Paradise
Season 5 Episode 10
18 January 2023
Money Trees
Season 5 Episode 11
25 January 2023
Big Drip
Season 5 Episode 12
1 February 2023
Addiction
Season 5 Episode 13
8 February 2023
Happy Not Knowing
Season 5 Episode 14
15 February 2023
The A Team
Season 5 Episode 15
22 February 2023
Mr. Morale
Season 5 Episode 16
1 March 2023
Cleaning Out My Closet
Season 5 Episode 17
8 March 2023
Cash In Cash Out
Season 5 Episode 18
15 March 2023
