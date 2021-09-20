9-1-1 2018, season 5

9-1-1 season 5 poster
9-1-1 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 20 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"9-1-1" season 5 description

В 5 сезоне сериала «911 служба спасения» события фокусируются на группе сотрудников государственных служб, среди которых скорая помощь, полиция, пожарные, спасатели и многие другие. Ежедневно главные герои попадают в весьма опасные и непредсказуемые ситуации – они спасают жизни людей, но почти всегда рискуют собственными. И, увы, далеко не каждый раз все их задания проходят успешно. Параллельно все персонажи стараются разобраться с собственными жизненными проблемами, которые, как правило, совсем не отличаются от проблем обычных людей.

Series rating

8.4
Rate 26 votes
7.9 IMDb

9-1-1 List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
The Blackout
Season 5 Episode 1
20 September 2021
Desperate Times
Season 5 Episode 2
27 September 2021
Home and Away
Season 5 Episode 3
4 October 2021
Home and Away
Season 5 Episode 4
11 October 2021
Peer Pressure
Season 5 Episode 5
18 October 2021
Brawl in Cell Block 9-1-1
Season 5 Episode 6
1 November 2021
Ghost Stories
Season 5 Episode 7
8 November 2021
Defend in Place
Season 5 Episode 8
15 November 2021
Past Is Prologue
Season 5 Episode 9
29 November 2021
Wrapped in Red
Season 5 Episode 10
6 December 2021
Outside Looking In
Season 5 Episode 11
21 March 2022
Boston
Season 5 Episode 12
28 March 2022
Dumb Luck
Season 5 Episode 13
11 April 2022
Dumb Luck
Season 5 Episode 14
18 April 2022
Fomo
Season 5 Episode 15
25 April 2022
May Day
Season 5 Episode 16
2 May 2022
Hero Complex
Season 5 Episode 17
9 May 2022
Starting Over
Season 5 Episode 18
16 May 2022
