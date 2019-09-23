9-1-1 2018, season 3

9-1-1 season 3 poster
9-1-1 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 23 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"9-1-1" season 3 description

В 3 сезоне сериала «911 служба спасения» сотрудники службы безопасности вынуждены действовать без промедления, а порой экстренно принимать самостоятельные решения, поскольку инструкций на все случаи не предусмотрено. Ситуации бывают не только трагическими, но и комичными. Команде предстоит справиться с последствиями опаснейшего природного явления – цунами, обрушившегося на пирс Санта-Моники. Бак окажется невольным свидетелем чрезвычайного происшествия, поскольку именно в этот день у него был выходной.

Series rating

8.4
Rate 26 votes
7.9 IMDb

9-1-1 List of episodes

TV series release schedule
Kids Today
Season 3 Episode 1
23 September 2019
Sink or Swim
Season 3 Episode 2
30 September 2019
The Searchers
Season 3 Episode 3
7 October 2019
Triggers
Season 3 Episode 4
14 October 2019
Rage
Season 3 Episode 5
21 October 2019
Monsters
Season 3 Episode 6
28 October 2019
Athena Begins
Season 3 Episode 7
4 November 2019
Malfunction
Season 3 Episode 8
11 November 2019
Fallout
Season 3 Episode 9
25 November 2019
Christmas Spirit
Season 3 Episode 10
2 December 2019
Seize the Day
Season 3 Episode 11
16 March 2020
Fools
Season 3 Episode 12
23 March 2020
Pinned
Season 3 Episode 13
30 March 2020
The Taking of Dispatch 9-1-1
Season 3 Episode 14
13 April 2020
Eddie Begins
Season 3 Episode 15
20 April 2020
The One That Got Away
Season 3 Episode 16
27 April 2020
Powerless
Season 3 Episode 17
4 May 2020
What's Next?
Season 3 Episode 18
11 May 2020
