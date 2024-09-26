Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
9-1-1 2018, season 8
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Similar
Filming locations
Q&A
Kinoafisha
TV Shows
9-1-1
Seasons
Season 8
9-1-1
16+
Original title
Season 8
Title
Сезон 8
Season premiere
26 September 2024
Production year
2024
Number of episodes
18
Runtime
18 hours 0 minute
Series rating
8.4
Rate
26
votes
7.9
IMDb
9-1-1 List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Buzzkill
Season 8
Episode 1
26 September 2024
When the Boeing Gets Tough...
Season 8
Episode 2
3 October 2024
No Place Like Home
Season 8
Episode 3
10 October 2024
No Place Like Home
Season 8
Episode 4
17 October 2024
Masks
Season 8
Episode 5
24 October 2024
Eddie, Entropic and Exasperating
Season 8
Episode 6
7 November 2024
Hotshots
Season 8
Episode 7
14 November 2024
Wannabes
Season 8
Episode 8
21 November 2024
Sob Stories
Season 8
Episode 9
6 March 2025
Voices
Season 8
Episode 10
13 March 2025
Holy Mother of God
Season 8
Episode 11
20 March 2025
Disconnected
Season 8
Episode 12
27 March 2025
Invisible
Season 8
Episode 13
3 April 2025
Sick Day
Season 8
Episode 14
10 April 2025
Lab Rats
Season 8
Episode 15
17 April 2025
The Last Alarm
Season 8
Episode 16
1 May 2025
Don't Drink the Water
Season 8
Episode 17
8 May 2025
Seismic Shifts
Season 8
Episode 18
15 May 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree