About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
1 poster
The First
The First (2018 - 2018)
The First
18+
Drama
Sci-Fi
Production year
2018
Country
USA
Total seasons
1 season
Episode duration
45 minutes
Streaming service
Hulu
Runtime
6 hours 0 minute
TV series description
Fictional series to chronicle the effort to send the first crewed mission to Mars.
Expand
Creator
Beau Willimon
Sean Penn
Tom Hagerty
James Ransone
Nick Fletcher
Melissa George
Diane Hagerty
Norbert Leo Butz
Matthew Dawes
Oded Fehr
Eitan Hafri
Cast and Crew
Series rating
6.6
Rate
10
votes
6.6
IMDb
Write review
Seasons
Season 1
2018,
8 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
