Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
The First poster
1 poster
Kinoafisha TV Shows The First

The First (2018 - 2018)

The First 18+
Production year 2018
Country USA
Total seasons 1 season
Episode duration 45 minutes
Streaming service Hulu
Runtime 6 hours 0 minute

TV series description

Fictional series to chronicle the effort to send the first crewed mission to Mars.

Cast Characters
Creator
Beau Willimon
Cast Characters
Cast Characters
Sean Penn
Sean Penn Tom Hagerty
James Ransone
James Ransone Nick Fletcher
Melissa George
Melissa George Diane Hagerty
Norbert Leo Butz
Norbert Leo Butz Matthew Dawes
Oded Fehr
Oded Fehr Eitan Hafri
Cast and Crew

Series rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Write review
Seasons
The First - Season 1 Season 1
2018, 8 episodes
 
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more