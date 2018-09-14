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The First 2018, season 1

The First season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The First Seasons Season 1
The First 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

6.6
Rate 20 votes
6.6 IMDb

"The First" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Separation
Season 1 Episode 1
14 September 2018
What's Needed
Season 1 Episode 2
14 September 2018
Cycles
Season 1 Episode 3
14 September 2018
Where Life Is
Season 1 Episode 4
14 September 2018
Two Portraits
Season 1 Episode 5
14 September 2018
Collisions
Season 1 Episode 6
14 September 2018
The Choice
Season 1 Episode 7
14 September 2018
Near and Far
Season 1 Episode 8
14 September 2018
TV series release schedule
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