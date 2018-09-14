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The First 2018, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
The First
Seasons
Season 1
The First
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
14 September 2018
Production year
2018
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
6.6
Rate
20
votes
6.6
IMDb
"The First" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Separation
Season 1
Episode 1
14 September 2018
What's Needed
Season 1
Episode 2
14 September 2018
Cycles
Season 1
Episode 3
14 September 2018
Where Life Is
Season 1
Episode 4
14 September 2018
Two Portraits
Season 1
Episode 5
14 September 2018
Collisions
Season 1
Episode 6
14 September 2018
The Choice
Season 1
Episode 7
14 September 2018
Near and Far
Season 1
Episode 8
14 September 2018
TV series release schedule
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