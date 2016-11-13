Menu
7.6 IMDb Rating: 7.4
Kinoafisha TV Shows Mars

Mars (2016 - 2018)

Mars 18+
Production year 2016
Country Great Britain
Total seasons 2 seasons
Episode duration 60 minutes
TV channel National Geographic Channel
Runtime 12 hours 0 minute

TV series description

The first manned mission from Earth to Mars in 2033 attempts to colonize the red planet.

Creator
Justin Wilkes
Ben Young Mason
Olivier Martinez
Olivier Martinez Ed Grann
Clémentine Poidatz Amelie Durand
Sammi Rotibi
Sammi Rotibi Robert Foucault
Anamaria Marinca
Anamaria Marinca Marta Kamen
Cast and Crew

Series rating

7.6
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Seasons
Mars - Season 1 Season 1
2016, 6 episodes
 
Mars - Season 2 Season 2
2018, 6 episodes
 
