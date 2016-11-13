Menu
Mars (2016 - 2018)
Mars
18+
Drama
Sci-Fi
Production year
2016
Country
Great Britain
Total seasons
2 seasons
Episode duration
60 minutes
TV channel
National Geographic Channel
Runtime
12 hours 0 minute
TV series description
The first manned mission from Earth to Mars in 2033 attempts to colonize the red planet.
Justin Wilkes
Ben Young Mason
Olivier Martinez
Ed Grann
Clémentine Poidatz
Amelie Durand
Sammi Rotibi
Robert Foucault
Anamaria Marinca
Marta Kamen
Series rating
7.6
10
votes
7.4
IMDb
Seasons
Season 1
2016,
6 episodes
Season 2
2018,
6 episodes
No reviews
Stills
