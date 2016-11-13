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Mars 2016 - 2018 season 1

Mars season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mars Seasons Season 1
Mars 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"Mars" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Novo Mundo
Season 1 Episode 1
13 November 2016
Grounded
Season 1 Episode 2
20 November 2016
Pressure Drop
Season 1 Episode 3
27 November 2016
Power
Season 1 Episode 4
4 December 2016
Darkest Days
Season 1 Episode 5
11 December 2016
Crossroads
Season 1 Episode 6
18 December 2016
TV series release schedule
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