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Mars 2016 - 2018 season 1
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Kinoafisha
TV Shows
Mars
Seasons
Season 1
Mars
12+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
13 November 2016
Production year
2016
Number of episodes
6
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
7.4
Rate
20
votes
7.4
IMDb
"Mars" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Novo Mundo
Season 1
Episode 1
13 November 2016
Grounded
Season 1
Episode 2
20 November 2016
Pressure Drop
Season 1
Episode 3
27 November 2016
Power
Season 1
Episode 4
4 December 2016
Darkest Days
Season 1
Episode 5
11 December 2016
Crossroads
Season 1
Episode 6
18 December 2016
TV series release schedule
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