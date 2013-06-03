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The Fosters 2013 - 2018 season 1

The Fosters season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Fosters Seasons Season 1
The Fosters
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 21
Runtime 15 hours 45 minutes

Series rating

7.7
Rate 20 votes
7.9 IMDb

"The Fosters" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Pilot
Season 1 Episode 1
3 June 2013
Consequently
Season 1 Episode 2
10 June 2013
Hostile Acts
Season 1 Episode 3
17 June 2013
Quinceañera
Season 1 Episode 4
24 June 2013
The Morning After
Season 1 Episode 5
1 July 2013
Saturday
Season 1 Episode 6
8 July 2013
The Fallout
Season 1 Episode 7
15 July 2013
Clean
Season 1 Episode 8
22 July 2013
Vigil
Season 1 Episode 9
29 July 2013
I Do
Season 1 Episode 10
5 August 2013
The Honeymoon
Season 1 Episode 11
13 January 2014
House and Home
Season 1 Episode 12
20 January 2014
Things Unsaid
Season 1 Episode 13
27 January 2014
Family Day
Season 1 Episode 14
3 February 2014
Padre
Season 1 Episode 15
10 February 2014
Us Against the World
Season 1 Episode 16
17 February 2014
Kids in the Hall
Season 1 Episode 17
24 February 2014
Escapes and Reversals
Season 1 Episode 18
3 March 2014
Don't Let Go
Season 1 Episode 19
10 March 2014
Metropolis
Season 1 Episode 20
17 March 2014
Adoption Day
Season 1 Episode 21
24 March 2014
TV series release schedule
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