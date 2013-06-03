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The Fosters 2013 - 2018 season 1
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Kinoafisha
TV Shows
The Fosters
Seasons
Season 1
The Fosters
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
3 June 2013
Production year
2013
Number of episodes
21
Runtime
15 hours 45 minutes
Series rating
7.7
Rate
20
votes
7.9
IMDb
"The Fosters" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Pilot
Season 1
Episode 1
3 June 2013
Consequently
Season 1
Episode 2
10 June 2013
Hostile Acts
Season 1
Episode 3
17 June 2013
Quinceañera
Season 1
Episode 4
24 June 2013
The Morning After
Season 1
Episode 5
1 July 2013
Saturday
Season 1
Episode 6
8 July 2013
The Fallout
Season 1
Episode 7
15 July 2013
Clean
Season 1
Episode 8
22 July 2013
Vigil
Season 1
Episode 9
29 July 2013
I Do
Season 1
Episode 10
5 August 2013
The Honeymoon
Season 1
Episode 11
13 January 2014
House and Home
Season 1
Episode 12
20 January 2014
Things Unsaid
Season 1
Episode 13
27 January 2014
Family Day
Season 1
Episode 14
3 February 2014
Padre
Season 1
Episode 15
10 February 2014
Us Against the World
Season 1
Episode 16
17 February 2014
Kids in the Hall
Season 1
Episode 17
24 February 2014
Escapes and Reversals
Season 1
Episode 18
3 March 2014
Don't Let Go
Season 1
Episode 19
10 March 2014
Metropolis
Season 1
Episode 20
17 March 2014
Adoption Day
Season 1
Episode 21
24 March 2014
TV series release schedule
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