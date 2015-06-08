Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
The Fosters 2013 - 2018 season 3
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
The Fosters
Seasons
Season 3
The Fosters
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
8 June 2015
Production year
2015
Number of episodes
20
Runtime
15 hours 0 minute
Series rating
7.7
Rate
20
votes
7.9
IMDb
"The Fosters" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Wreckage
Season 3
Episode 1
8 June 2015
Father's Day
Season 3
Episode 2
15 June 2015
Déjà Vu
Season 3
Episode 3
22 June 2015
More Than Words
Season 3
Episode 4
29 June 2015
Going South
Season 3
Episode 5
6 July 2015
It's My Party
Season 3
Episode 6
13 July 2015
Faith, Hope, Love
Season 3
Episode 7
20 July 2015
Daughters
Season 3
Episode 8
3 August 2015
Idyllwild
Season 3
Episode 9
10 August 2015
Lucky
Season 3
Episode 10
17 August 2015
First Impressions
Season 3
Episode 11
25 January 2016
Mixed Messages
Season 3
Episode 12
1 February 2016
If and When
Season 3
Episode 13
8 February 2016
Under Water
Season 3
Episode 14
15 February 2016
Minor Offenses
Season 3
Episode 15
22 February 2016
EQ
Season 3
Episode 16
29 February 2016
Sixteen
Season 3
Episode 17
7 March 2016
Rehearsal
Season 3
Episode 18
14 March 2016
The Show
Season 3
Episode 19
21 March 2016
Kingdom Come
Season 3
Episode 20
28 March 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree