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Krysa mira
Seasons
Season 1
Krysa mira
18+
Title
Сезон 1
Season premiere
28 March 2016
Production year
2016
Number of episodes
20
Runtime
8 hours 0 minute
Series rating
6.0
Rate
13
votes
6.3
IMDb
"Krysa mira" season 1 list of episodes.
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Season 1
Season 2
Серия 01
Season 1
Episode 1
28 March 2016
Серия 02
Season 1
Episode 2
29 March 2016
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Season 1
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Season 1
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