Henry Danger 2014 - 2020, season 5
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
12+
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
8 October 2018
Production year
2018
Number of episodes
43
Runtime
15 hours 46 minutes
Series rating
0.0
Rate
7
votes
6.2
IMDb
Write review
"Henry Danger" season 5 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Danger Things
Season 5
Episode 1
8 October 2018
Rubber Duck
Season 5
Episode 2
13 October 2018
Flabber Gassed
Season 5
Episode 3
20 October 2018
Henry's Birthday
Season 5
Episode 4
3 November 2018
Whistlin' Susie
Season 5
Episode 5
10 November 2018
Thumb War (Part 1)
Season 5
Episode 6
17 November 2018
Thumb War (Part 2)
Season 5
Episode 7
17 November 2018
The Great Cactus Con
Season 5
Episode 8
24 November 2018
Part 1: A New Evil
Season 5
Episode 9
5 January 2019
Part 2: A New Darkness
Season 5
Episode 10
12 January 2019
Part 3: A New Hero
Season 5
Episode 11
19 January 2019
Broken Armed and Dangerous
Season 5
Episode 12
26 January 2019
Knight & Danger
Season 5
Episode 13
2 February 2019
Grand Theft Otto
Season 5
Episode 14
16 February 2019
The Whole Bilsky Family
Season 5
Episode 15
23 February 2019
Secret Room
Season 5
Episode 16
2 March 2019
My Dinner with Bigfoot
Season 5
Episode 17
9 March 2019
Charlotte Gets Ghosted
Season 5
Episode 18
16 March 2019
I Dream of Danger
Season 5
Episode 19
23 March 2019
Holey Moley
Season 5
Episode 20
15 June 2019
Love Bytes
Season 5
Episode 21
22 June 2019
Double-O Danger
Season 5
Episode 22
29 June 2019
Massage Chair
Season 5
Episode 23
13 July 2019
Henry Danger: The Musical
Season 5
Episode 24
27 July 2019
Sister Twister Part 1
Season 5
Episode 25
21 September 2019
Sister Twister Part 2
Season 5
Episode 26
28 September 2019
A Tale of Two Pipers
Season 5
Episode 27
5 October 2019
Story Tank
Season 5
Episode 28
12 October 2019
Captain Mom
Season 5
Episode 29
2 November 2019
Visible Brad
Season 5
Episode 30
9 November 2019
EnvyGram Wall
Season 5
Episode 31
16 November 2019
Holiday Punch
Season 5
Episode 32
30 November 2019
Mr. Nice Guy
Season 5
Episode 33
11 January 2020
Theranos Boot
Season 5
Episode 34
18 January 2020
Rumblr
Season 5
Episode 35
25 January 2020
Cave the Date
Season 5
Episode 36
1 February 2020
Escape Room
Season 5
Episode 37
8 February 2020
Game of Phones
Season 5
Episode 38
15 February 2020
Remember the Crimes
Season 5
Episode 39
22 February 2020
The Beginning of the End
Season 5
Episode 40
29 February 2020
Captain Drex
Season 5
Episode 41
7 March 2020
The Fate of Danger: Part 1
Season 5
Episode 42
14 March 2020
The Fate of Danger: Part II
Season 5
Episode 43
21 March 2020
TV series release schedule
