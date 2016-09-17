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Henry Danger 2014 - 2020 season 3
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Kinoafisha
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Henry Danger
Seasons
Season 3
Henry Danger
12+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
17 September 2016
Production year
2016
Number of episodes
19
Runtime
6 hours 58 minutes
Series rating
7.1
Rate
21
votes
6.4
IMDb
"Henry Danger" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
A Piñata Full of Death Bugs
Season 3
Episode 1
17 September 2016
Love Muffin
Season 3
Episode 2
24 September 2016
Scream Machine
Season 3
Episode 3
1 October 2016
Mouth Candy
Season 3
Episode 4
8 October 2016
The Trouble with Frittles
Season 3
Episode 5
5 November 2016
Hour of Power
Season 3
Episode 6
11 November 2016
Dodging Danger
Season 3
Episode 7
3 December 2016
Double Date Danger
Season 3
Episode 8
11 February 2017
Space Invaders: Part 1
Season 3
Episode 9
11 March 2017
Space Invaders: Part 2
Season 3
Episode 10
18 March 2017
Gas or Fail
Season 3
Episode 11
25 March 2017
Jam Session
Season 3
Episode 12
8 April 2017
License to Fly
Season 3
Episode 13
15 April 2017
Green Fingers
Season 3
Episode 14
22 April 2017
Stuck in Two Holes
Season 3
Episode 15
29 April 2017
Live & Dangerous: Part 1
Season 3
Episode 16
16 September 2017
Live & Dangerous: Part 2
Season 3
Episode 17
23 September 2017
Balloons of Doom
Season 3
Episode 18
30 September 2017
Swellview's Got Talent
Season 3
Episode 19
7 October 2017
TV series release schedule
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