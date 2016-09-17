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Henry Danger 2014 - 2020 season 3

Henry Danger season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Henry Danger Seasons Season 3
Henry Danger 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 19
Runtime 6 hours 58 minutes

Series rating

7.1
Rate 21 votes
6.4 IMDb

"Henry Danger" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
A Piñata Full of Death Bugs
Season 3 Episode 1
17 September 2016
Love Muffin
Season 3 Episode 2
24 September 2016
Scream Machine
Season 3 Episode 3
1 October 2016
Mouth Candy
Season 3 Episode 4
8 October 2016
The Trouble with Frittles
Season 3 Episode 5
5 November 2016
Hour of Power
Season 3 Episode 6
11 November 2016
Dodging Danger
Season 3 Episode 7
3 December 2016
Double Date Danger
Season 3 Episode 8
11 February 2017
Space Invaders: Part 1
Season 3 Episode 9
11 March 2017
Space Invaders: Part 2
Season 3 Episode 10
18 March 2017
Gas or Fail
Season 3 Episode 11
25 March 2017
Jam Session
Season 3 Episode 12
8 April 2017
License to Fly
Season 3 Episode 13
15 April 2017
Green Fingers
Season 3 Episode 14
22 April 2017
Stuck in Two Holes
Season 3 Episode 15
29 April 2017
Live & Dangerous: Part 1
Season 3 Episode 16
16 September 2017
Live & Dangerous: Part 2
Season 3 Episode 17
23 September 2017
Balloons of Doom
Season 3 Episode 18
30 September 2017
Swellview's Got Talent
Season 3 Episode 19
7 October 2017
TV series release schedule
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