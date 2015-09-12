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Henry Danger 2014 - 2020 season 2
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Henry Danger
Seasons
Season 2
Henry Danger
12+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
12 September 2015
Production year
2015
Number of episodes
18
Runtime
6 hours 36 minutes
Series rating
6.9
Rate
18
votes
6.4
IMDb
"Henry Danger" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Beat Goes On
Season 2
Episode 1
12 September 2015
One Henry, Three Girls: Part 1
Season 2
Episode 2
19 September 2015
One Henry, Three Girls: Part 2
Season 2
Episode 3
26 September 2015
Henry and the Woodpeckers
Season 2
Episode 4
3 October 2015
Captain Man Goes on Vacation
Season 2
Episode 5
10 October 2015
The Time Jerker
Season 2
Episode 6
7 November 2015
Secret Beef
Season 2
Episode 7
14 November 2015
Henry's Jelly
Season 2
Episode 8
21 November 2015
Christmas Danger
Season 2
Episode 9
28 November 2015
Indestructible Henry: Part 1
Season 2
Episode 10
19 March 2016
Indestructible Henry: Part 2
Season 2
Episode 11
26 March 2016
Text, Lies, & Video
Season 2
Episode 12
9 April 2016
Opposite Universe
Season 2
Episode 13
16 April 2016
Grave Danger
Season 2
Episode 14
23 April 2016
Ox Pox
Season 2
Episode 15
30 April 2016
Twin Henrys
Season 2
Episode 16
7 May 2016
Danger & Thunder
Season 2
Episode 17
18 June 2016
I Know Your Secret
Season 2
Episode 18
17 July 2016
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