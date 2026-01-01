Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
María Mera
María Mera
Kinoafisha
Persons
María Mera
María Mera
María Mera
Date of Birth
10 August 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine
Popular Films
6.7
Motel Valkirias
(2023)
0.0
O sabor das margaridas
(2018)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Thriller
Year
All
2023
2018
All
2
TV Shows
2
Actress
2
6.7
Motel Valkirias
Drama, Comedy, Crime
2023, Portugal/Spain
O sabor das margaridas
Drama, Crime, Thriller
2018, Spain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree