María Mera María Mera
María Mera

Date of Birth
10 August 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Motel Valkirias 6.7
Motel Valkirias (2023)
O sabor das margaridas 0.0
O sabor das margaridas (2018)

Filmography

Genre
Year
Motel Valkirias 6.7
Motel Valkirias
Drama, Comedy, Crime 2023, Portugal/Spain
O sabor das margaridas
O sabor das margaridas
Drama, Crime, Thriller 2018, Spain
