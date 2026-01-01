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Noelia Castaño
Noelia Castaño
Kinoafisha
Persons
Noelia Castaño
Noelia Castaño
Noelia Castaño
Date of Birth
27 December 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
0.0
O sabor das margaridas
(2018)
Filmography
O sabor das margaridas
Drama, Crime, Thriller
2018, Spain
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