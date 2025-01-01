Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Ali Ipin
Ali Ipin
Kinoafisha
Persons
Ali Ipin
Ali Ipin
Ali Ipin
Date of Birth
21 December 1955
Age
69 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
0.0
Platonik
(2025)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2025
All
1
TV Shows
1
Actor
1
Platonik
Drama, Comedy
2025, Turkey
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree