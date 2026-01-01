Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Eldiyar Zharashev
Eldiyar Zharashev Eldiyar Zharashev
Kinoafisha Persons Eldiyar Zharashev

Eldiyar Zharashev

Eldiyar Zharashev

Actor type
Dramatic actor, Horror actor, Thriller hero

Popular Films

Chernyy dvor v kino 7.2
Chernyy dvor v kino (2026)
Chernyj dvor. Pobeg 6.1
Chernyj dvor. Pobeg (2026)
Шерменделик карнавалы 5.7
Шерменделик карнавалы (2026)

Filmography

Chernyj dvor. Pobeg 6.1
Chernyj dvor. Pobeg
Drama, Crime 2026, Kazakhstan/Kyrgyzstan
Chernyy dvor v kino 7.2
Chernyy dvor v kino Chernyy dvor v kino
Crime, Drama 2026, Kazakhstan / Kyrgyzstan
Watch trailer
Шерменделик карнавалы 5.7
Шерменделик карнавалы Шерменделик карнавалы
Crime 2026, Kyrgyzstan
Кассандра
Кассандра Кассандра
Thriller 2026, Kyrgyzstan
Watch trailer
Ифрит 2
Ифрит 2 Ифрит 2
Horror 2025, Kyrgyzstan
Контора
Контора Контора
Crime, Drama 2025, Kyrgyzstan
Ifrit
Ifrit Ifrit
Horror, Drama 2024, Kyrgyzstan
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more