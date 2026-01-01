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Filmography
Eldiyar Zharashev
Eldiyar Zharashev
Kinoafisha
Persons
Eldiyar Zharashev
Eldiyar Zharashev
Eldiyar Zharashev
Actor type
Dramatic actor
,
Horror actor
,
Thriller hero
Popular Films
7.2
Chernyy dvor v kino
(2026)
6.1
Chernyj dvor. Pobeg
(2026)
5.7
Шерменделик карнавалы
(2026)
Filmography
6.1
Chernyj dvor. Pobeg
Drama, Crime
2026, Kazakhstan/Kyrgyzstan
7.2
Chernyy dvor v kino
Chernyy dvor v kino
Crime, Drama
2026, Kazakhstan / Kyrgyzstan
Watch trailer
5.7
Шерменделик карнавалы
Шерменделик карнавалы
Crime
2026, Kyrgyzstan
Кассандра
Кассандра
Thriller
2026, Kyrgyzstan
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Ифрит 2
Ифрит 2
Horror
2025, Kyrgyzstan
Контора
Контора
Crime, Drama
2025, Kyrgyzstan
Ifrit
Ifrit
Horror, Drama
2024, Kyrgyzstan
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