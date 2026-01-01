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Laima Zaitseva
Laima Zaitseva
Kinoafisha
Persons
Laima Zaitseva
Laima Zaitseva
Laima Zaitseva
Date of Birth
12 August 1994
Age
32 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
6.9
Vaska
(2025)
5.4
Krepkie oreshki
(2019)
Filmography
6.9
Vaska
Detective
2025, Russia
5.4
Krepkie oreshki
Detective
2019, Russia
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