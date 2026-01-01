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Laima Zaitseva
Laima Zaitseva Laima Zaitseva
Kinoafisha Persons Laima Zaitseva

Laima Zaitseva

Laima Zaitseva

Date of Birth
12 August 1994
Age
32 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Vaska 6.9
Vaska (2025)
Krepkie oreshki 5.4
Krepkie oreshki (2019)

Filmography

Vaska 6.9
Vaska
Detective 2025, Russia
Krepkie oreshki 5.4
Krepkie oreshki
Detective 2019, Russia
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