Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Ales Snopkovskiy
Ales Snopkovskiy
Kinoafisha Persons Ales Snopkovskiy

Ales Snopkovskiy

Date of Birth
28 September 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Vtroyom 5.5
Vtroyom (2024)
Khoroshiye devochki popadayut v rai 5.0
Khoroshiye devochki popadayut v rai (2021)
Moya devochka 0.0
Moya devochka (2023)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 2 TV Shows 4 Actor 6
Vaska
Detective 2025, Russia
Vse OK
Vse OK
Drama, Comedy 2024, Russia
Vtroyom 5.5
Vtroyom Vtroyom
Comedy, Drama, Romantic 2024, Russia
Watch trailer
Moya devochka
Moya devochka
Detective, Drama 2023, Russia
Mentozavry
Mentozavry
Comedy, Detective 2021, Russia
Khoroshiye devochki popadayut v rai 5
Khoroshiye devochki popadayut v rai Khoroshiye devochki popadayut v rai
Comedy, Drama, Romantic 2021, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more