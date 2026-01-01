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Natalya Kalinina
Natalya Kalinina
Kinoafisha
Persons
Natalya Kalinina
Natalya Kalinina
Natalya Kalinina
Actor type
Action heroine
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
6.9
Tajny sledstviya
(2000)
6.9
Leningrad 46
(2015)
6.7
Litvyak
(2026)
Filmography
6.7
Litvyak
Litvyak
Action, Drama, History, War
2026, Russia
Watch trailer
5.9
Ukradi moyu mechtu
Ukradi moyu mechtu
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Ognennyy angel
Drama, Detective, Thriller,
2018, Russia
6.9
Leningrad 46
Drama, Crime, Detective
2015, Russia
Vremya Sindbada
Action, Crime
2013, Russia
Stranstviya Sindbada
Action, Crime
2012, Russia
6.9
Tajny sledstviya
Detective, Crime
2000, Russia
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