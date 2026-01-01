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Natalya Kalinina
Natalya Kalinina Natalya Kalinina
Kinoafisha Persons Natalya Kalinina

Natalya Kalinina

Natalya Kalinina

Actor type
Action heroine, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Tajny sledstviya 6.9
Tajny sledstviya (2000)
Leningrad 46 6.9
Leningrad 46 (2015)
Litvyak 6.7
Litvyak (2026)

Filmography

Litvyak 6.7
Litvyak Litvyak
Action, Drama, History, War 2026, Russia
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Ukradi moyu mechtu 5.9
Ukradi moyu mechtu Ukradi moyu mechtu
Comedy 2025, Russia
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Ognennyy angel
Ognennyy angel
Drama, Detective, Thriller, 2018, Russia
Leningrad 46 6.9
Leningrad 46
Drama, Crime, Detective 2015, Russia
Vremya Sindbada
Vremya Sindbada
Action, Crime 2013, Russia
Stranstviya Sindbada
Stranstviya Sindbada
Action, Crime 2012, Russia
Tajny sledstviya 6.9
Tajny sledstviya
Detective, Crime 2000, Russia
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