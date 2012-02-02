Menu
Adrián Suar
Date of Birth
25 March 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Producer, Writer, Actor
Height
168 cm (5 ft 6 in)

Popular Films

2 + 2 6.0
2 + 2 (2012)
A Boyfriend for My Wife 5.9
A Boyfriend for My Wife (2008)
I Married a Dumbass 5.5
I Married a Dumbass (2016)

Filmography

Genre
Year
All 7 Films 6 TV Shows 1 Actor 6 Producer 3 Writer 1 Director 1
Checkmate 4.3
Checkmate Jaque Mate
Action, Comedy, Thriller 2024, Argentina
No puedo vivir sin ti 5
No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti
Comedy 2024, Spain
30 Nights with My Ex 5.1
30 Nights with My Ex 30 noches con mi ex
Comedy, Romantic 2022, Argentina
I Married a Dumbass 5.5
I Married a Dumbass Me casé con un boludo
Comedy, Romantic 2016, Argentina
Noche & Día
Noche & Día
Drama, Action 2014, Argentina
2 + 2 6
2 + 2 Dos más dos
Comedy 2012, Argentina
A Boyfriend for My Wife 5.9
A Boyfriend for My Wife Un novio para mi mujer
Comedy 2008, Argentina
