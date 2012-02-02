Menu
Adrián Suar
Adrián Suar
Adrián Suar
Date of Birth
25 March 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Producer, Writer, Actor
Height
168 cm (5 ft 6 in)
Popular Films
6.0
2 + 2
(2012)
5.9
A Boyfriend for My Wife
(2008)
5.5
I Married a Dumbass
(2016)
Filmography
1
4.3
Checkmate
Jaque Mate
Action, Comedy, Thriller
2024, Argentina
5
No puedo vivir sin ti
No puedo vivir sin ti
Comedy
2024, Spain
5.1
30 Nights with My Ex
30 noches con mi ex
Comedy, Romantic
2022, Argentina
Watch trailer
5.5
I Married a Dumbass
Me casé con un boludo
Comedy, Romantic
2016, Argentina
Noche & Día
Drama, Action
2014, Argentina
6
2 + 2
Dos más dos
Comedy
2012, Argentina
Watch trailer
5.9
A Boyfriend for My Wife
Un novio para mi mujer
Comedy
2008, Argentina
Watch trailer
