Kinoafisha Persons Andrey Zaytsev Awards

Awards and nominations of Andrey Zaytsev

Andrey Zaytsev
Moscow International Film Festival 2020 Moscow International Film Festival 2020
Best Film
Winner
Main Competition
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2015 Sochi Open Russian Film Festival 2015
Diploma
Winner
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2015 Tallinn Black Nights Film Festival 2015
Best Youth Film
Winner
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Generation 14plus - Best Film
Nominee
