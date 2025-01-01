Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Andrey Zaytsev
Awards
Awards and nominations of Andrey Zaytsev
Andrey Zaytsev
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Andrey Zaytsev
Moscow International Film Festival 2020
Best Film
Winner
Main Competition
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2015
Diploma
Winner
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2015
Best Youth Film
Winner
Berlin International Film Festival 2015
Generation 14plus - Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree