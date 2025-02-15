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Poster of Dreams
6.2
Dreams - Trailer
Kinoafisha Films Dreams
6.2

Dreams

, 2025
Dreams
Mexico, USA / Drama / 18+
Trailers
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Poster of Dreams
6.2
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Dreams - Trailer
Dreams  Trailer

Synopsis

Believing his lover will support him, a young Mexican ballet dancer crosses the border to pursue his dreams in San Francisco. But as ambition and love clash with harsh realities, he must face the true nature of their relationship.

Cast

Jessica Chastain
Jessica Chastain
Jennifer McCarthy
Isaac Hernández
Fernando Rodríguez
Rupert Friend
Rupert Friend
Jake McCarthy
Marshall Bell
Marshall Bell
Michael McCarthy
Eligio Meléndez
Mercedes Hernández
Eduardo Gonzalez
Border Raider
Hugo Costa Ramos
Border Raider
Julio Bernal
Border Raider
René Martínez
Border Raider
Nadia Chiney
Waitress
Nadia Flamenco
Office Cleaning Employee
Director Michel Franco
Writer Michel Franco
Cast and Crew

Film details

Country Mexico / USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2025
Online premiere 23 April 2026
World premiere 15 February 2025
Release date
11 December 2025 Argentina +16
11 March 2026 Belgium 12
30 October 2025 Brazil 16
6 March 2026 Bulgaria
10 July 2025 Czechia
28 January 2026 France
23 July 2026 Germany
25 September 2025 Greece
7 August 2025 Israel 16
20 November 2025 Italy
5 December 2025 Latvia 16+
12 December 2025 Lithuania N
11 September 2025 Mexico C
21 May 2026 Montenegro o.A.
12 March 2026 Netherlands 12
9 January 2026 Poland
30 April 2026 Portugal
12 December 2025 Romania
18 March 2026 South Korea 19
26 December 2025 Spain
23 July 2026 Switzerland 16
12 June 2026 Taiwan
1 May 2026 Turkey
27 February 2026 USA NR
Worldwide Gross $445,182
Production Teorema, Freckle Films, AR Content
Also known as
Dreams, Dreams: Sueños, Nebezpečné sny, Sonhos, Ábrándok, Dos Lados, Dreams - Gefährliches Verlangen, Dreams: La granița dintre lumi, Drømme, Düşler, Gefährliches Verlangen, İlişki, Khalomot, Sanje, Sapņi, Unelmad, Мечты, 美夢, 梦境, 梦

Film rating

6.2
Rate 11 votes
5.6 IMDb
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Best Films of 2025 
Updated 7 August 2026

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Dreams - Trailer
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