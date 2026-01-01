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Kinoafisha
Persons
Michael Jelenic
Awards
Awards and nominations of Michael Jelenic
Michael Jelenic
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Awards
Awards and nominations of Michael Jelenic
Golden Globes 2024
Best Original Song, Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
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