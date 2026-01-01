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Kinoafisha Persons Michael Jelenic Awards

Awards and nominations of Michael Jelenic

Michael Jelenic
Awards and nominations of Michael Jelenic
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Original Song, Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
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