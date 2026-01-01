Menu
Marina Manych
Date of Birth
27 February 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Zhemchug 8.3
Zhemchug (2025)
Podelniki 7.3
Podelniki (2022)
Pervyy sneg 7.2
Pervyy sneg (2022)

Zhemchug 8.3
Zhemchug
Drama 2025, Russia
Liar 6.4
Liar Lgunya
Comedy, Drama 2024, Russia
Podelniki 7.3
Podelniki
Drama, Thriller 2022, Russia
Pervyy sneg 7.2
Pervyy sneg
Drama, Comedy 2022, Russia
Blondinka 5.8
Blondinka
Comedy, Drama 2022, Russia
Nakanune 5.9
Nakanune
Drama 2022, Russia
Ryadom 5.8
Ryadom
Drama 2022, Russia
Parquet 4.7
Parquet
Drama 2020, Russia / Poland / Great Britain
