Marina Manych
Marina Manych
Marina Manych
Date of Birth
27 February 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine
Popular Films
8.3
Zhemchug
(2025)
Tickets
7.3
Podelniki
(2022)
7.2
Pervyy sneg
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Thriller
Year
All
2025
2024
2022
2020
All
8
Films
8
Actress
8
8.3
Zhemchug
Zhemchug
Drama
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
6.4
Liar
Lgunya
Comedy, Drama
2024, Russia
Watch trailer
7.3
Podelniki
Podelniki
Drama, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
7.2
Pervyy sneg
Pervyy sneg
Drama, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
5.8
Blondinka
Blondinka
Comedy, Drama
2022, Russia
Watch trailer
5.9
Nakanune
Nakanune
Drama
2022, Russia
Watch trailer
5.8
Ryadom
Ryadom
Drama
2022, Russia
Watch trailer
4.7
Parquet
Parquet
Drama
2020, Russia / Poland / Great Britain
Watch trailer
