Melissa O'Neil
Melissa O'Neil
Date of Birth
12 July 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
8.4
The Rookie
(2018)
8.4
The Rookie
Drama, Crime
2018, USA
