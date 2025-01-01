Menu
Arian Moayed
Awards and nominations of Arian Moayed
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
