Adam Reed
Awards and nominations of Adam Reed
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Animated Program
Nominee
