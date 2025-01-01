Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Steven Levitan Awards

Awards and nominations of Steven Levitan

Steven Levitan
Awards and nominations of Steven Levitan
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more