Persons
Steven Levitan
Awards
Awards and nominations of Steven Levitan
Steven Levitan
About
Awards
Awards and nominations of Steven Levitan
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best International
Nominee
