Ian Brennan
Awards
Ian Brennan
About
Awards
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2023
International
Winner
BAFTA Awards 2011
Best International
Nominee
Best International
Nominee
