Kinoafisha Persons Ian Brennan Awards

Awards and nominations of Ian Brennan

Ian Brennan
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
International
Winner
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
