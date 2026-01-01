Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Rachel Bloom Awards

Awards and nominations of Rachel Bloom

Rachel Bloom
Awards and nominations of Rachel Bloom
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more