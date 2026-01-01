Menu
Rachel Bloom
Awards and nominations of Rachel Bloom
Awards and nominations of Rachel Bloom
Golden Globes, USA 2016
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2017
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
