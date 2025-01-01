Menu
Awards and nominations of Adam Savage

Adam Savage
Awards and nominations of Adam Savage
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Reality Program
Nominee
