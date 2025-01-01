Menu
Awards
Awards and nominations of Marie Kreutzer
Awards and nominations of Marie Kreutzer
Cannes Film Festival 2022
Un Certain Regard Award
Nominee
BAFTA Awards 2023
Best Film Not in the English Language
Nominee
Berlin International Film Festival 2011
Best Debut Film - Honorable Mention
Winner
Berlin International Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Best Feature Film
Nominee
