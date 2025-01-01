Menu
Betty Gilpin
Awards and nominations of Betty Gilpin
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
