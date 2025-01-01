Menu
Gail Mancuso
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
