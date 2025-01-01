Menu
Kinoafisha Persons Jesper Ganslandt Awards

Jesper Ganslandt
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
Best Film (Venice Days)
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Queer Lion
Nominee
 Best Film (Venice Days)
Nominee
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Venice Authors Prize
Nominee
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Best Film (Venice Days)
Nominee
