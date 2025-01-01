Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anzjelika Valerevna Kasjirina
Anzjelika Valerevna Kasjirina
Kinoafisha
Persons
Anzjelika Valerevna Kasjirina
Anzjelika Valerevna Kasjirina
Anzjelika Valerevna Kasjirina
Date of Birth
24 January 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Aquarius
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Popular Films
7.7
Violin
(2017)
0.0
Kiber Ivan
(2023)
0.0
Bukabu
(2019)
Filmography
Genre
All
Children's
Comedy
Drama
History
Romantic
Short
Year
All
2023
2019
2017
2014
All
4
Films
1
TV Shows
3
Actress
4
Kiber Ivan
Comedy
2023, Russia
Bukabu
Children's
2019, Russia
7.7
Violin
Violin
Short, Drama, History
2017, Russia / USA / Belarus / Israel / Czechia
Manekenschica
Drama, Romantic
2014, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree