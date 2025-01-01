Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anna Antonova
Anna Antonova
Kinoafisha
Persons
Anna Antonova
Anna Antonova
Anna Antonova
Date of Birth
14 July 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Popular Films
6.7
Prizrak
(2015)
6.4
Bud moim Kirillom
(2021)
5.8
Vot eto lyubov!
(2013)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Crime
Drama
Family
Romantic
Sport
Thriller
Year
All
2024
2023
2021
2020
2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
All
15
Films
4
TV Shows
11
Actress
15
Samozanyatye
Comedy
2024, Russia
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Comedy
2024, Russia
Kuplyu aktrisu
Comedy
2023, Russia
Zapozdalaya mest
Romantic
2021, Russia
Klinika schastya
Comedy, Drama, Romantic
2021, Russia
6.4
Bud moim Kirillom
Bud moim Kirillom
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
CHego hotyat zhenshchiny
Romantic
2020, Russia
Dyldy
Comedy, Sport
2019, Russia
Na perekryostke radosti i gorya
Romantic
2016, Russia
6.7
Prizrak
Prizrak
Comedy, Family
2015, Russia
Watch trailer
Bessonnica
Action, Crime, Thriller
2014, Russia/Ukraine
Hozyayka bolshogo goroda
Romantic
2013, Russia
5.8
Vot eto lyubov!
Vot eto lyubov!
Comedy
2013, Russia
Watch trailer
Masha v zakone
Comedy
2012, Russia
4
Esli by da kaby
Esli by da kaby
Adventure, Comedy
2011, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree