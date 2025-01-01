Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anna Antonova
Anna Antonova Anna Antonova
Kinoafisha Persons Anna Antonova

Anna Antonova

Anna Antonova

Date of Birth
14 July 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress

Popular Films

Prizrak 6.7
Prizrak (2015)
Bud moim Kirillom 6.4
Bud moim Kirillom (2021)
Vot eto lyubov! 5.8
Vot eto lyubov! (2013)

Filmography

Genre
Year
All 15 Films 4 TV Shows 11 Actress 15
Samozanyatye
Comedy 2024, Russia
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Comedy 2024, Russia
Kuplyu aktrisu
Kuplyu aktrisu
Comedy 2023, Russia
Zapozdalaya mest
Zapozdalaya mest
Romantic 2021, Russia
Klinika schastya
Klinika schastya
Comedy, Drama, Romantic 2021, Russia
Bud moim Kirillom 6.4
Bud moim Kirillom Bud moim Kirillom
Comedy 2021, Russia
Watch trailer
CHego hotyat zhenshchiny
CHego hotyat zhenshchiny
Romantic 2020, Russia
Dyldy
Dyldy
Comedy, Sport 2019, Russia
Na perekryostke radosti i gorya
Na perekryostke radosti i gorya
Romantic 2016, Russia
Prizrak 6.7
Prizrak Prizrak
Comedy, Family 2015, Russia
Watch trailer
Bessonnica
Bessonnica
Action, Crime, Thriller 2014, Russia/Ukraine
Hozyayka bolshogo goroda
Hozyayka bolshogo goroda
Romantic 2013, Russia
Vot eto lyubov! 5.8
Vot eto lyubov! Vot eto lyubov!
Comedy 2013, Russia
Watch trailer
Masha v zakone
Masha v zakone
Comedy 2012, Russia
Esli by da kaby 4
Esli by da kaby Esli by da kaby
Adventure, Comedy 2011, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more