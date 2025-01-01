Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
William Oldroyd
Awards
Awards and nominations of William Oldroyd
William Oldroyd
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of William Oldroyd
BAFTA Awards 2018
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
Sundance Film Festival 2014
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Toronto International Film Festival 2016
Platform Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree