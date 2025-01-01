Menu
William Oldroyd Awards

Awards and nominations of William Oldroyd

William Oldroyd
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Outstanding British Film of the Year
Nominee
 Outstanding British Film of the Year
Nominee
 Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
Sundance Film Festival 2014 Sundance Film Festival 2014
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Toronto International Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016
Platform Prize
Nominee
