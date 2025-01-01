Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Joshua Safdie Awards

Awards and nominations of Joshua Safdie

Joshua Safdie
Awards and nominations of Joshua Safdie
Cannes Film Festival 2017 Cannes Film Festival 2017
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Golden Camera
Nominee
 C.I.C.A.E. Award
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
C.I.C.A.E. Award
Winner
C.I.C.A.E. Award
Winner
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
Fiction
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more