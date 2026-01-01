Menu
Ali Abbasi
Awards
Awards and nominations of Ali Abbasi
Ali Abbasi
Awards
Cannes Film Festival 2018
Un Certain Regard Award
Winner
Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2022
DDA Spotlight Award laureate.
Winner
Berlin International Film Festival 2016
Best First Feature Award
Nominee
