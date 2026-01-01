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Kinoafisha Persons Rúnar Rúnarsson Awards

Awards and nominations of Rúnar Rúnarsson

Rúnar Rúnarsson
Awards and nominations of Rúnar Rúnarsson
Academy Awards, USA 2006 Academy Awards, USA 2006
Best Live Action Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Golden Camera
Nominee
 C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2008 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2008
Best Short Fiction
Winner
Toronto International Film Festival 2024 Toronto International Film Festival 2024
IMDbPro Short Cuts Award for Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2024 Tallinn Black Nights Film Festival 2024
Best Live Action Short
Nominee
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