Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Rúnar Rúnarsson
Awards
Awards and nominations of Rúnar Rúnarsson
Rúnar Rúnarsson
About
Awards
Awards and nominations of Rúnar Rúnarsson
Academy Awards, USA 2006
Best Live Action Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 2024
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Golden Camera
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2024
Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2008
Best Short Fiction
Winner
Toronto International Film Festival 2024
IMDbPro Short Cuts Award for Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2024
Best Live Action Short
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree