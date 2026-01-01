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Kinoafisha
Persons
Elyse Steinberg
Awards
Awards and nominations of Elyse Steinberg
Elyse Steinberg
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Elyse Steinberg
BAFTA Awards 2017
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2020
Social Impact Filmmaking
Winner
Social Impact Filmmaking
Winner
Documentary
Nominee
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2016
Documentary
Winner
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