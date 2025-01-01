Menu
Awards and nominations of Danny Strong
Danny Strong
Awards
Awards and nominations of Danny Strong
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
