Kinoafisha Persons Danny Strong Awards

Awards and nominations of Danny Strong

Danny Strong
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
 Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
 Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
 Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
